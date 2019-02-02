فنزويلا.. مادورو يؤيد إجراء انتخابات تشريعية مبكرة

أبدى الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، السبت، تأييده لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة خلال هذه السنة، فيما كانت مرتقبة عام 2020، في حين أن البرلمان خاضع حالياً لسيطرة المعارضة.

وقال مادورو أمام الآلاف من أنصاره الذين تجمعوا في كراكاس، إن الجمعية التأسيسية الموالية للسلطة القائمة تدعو إلى "انتخابات تشريعية مبكرة هذه السنة، وأنا موافق وألتزم بهذا القرار".

وتستمر الولاية الحالية للنواب، الذين انتخبوا نهاية 2015، حتى كانون الثاني/يناير 2021، على أن تجري الانتخابات التشريعية المقبلة نهاية 2020.

وتشهد فنزويلا راهناً إحدى أسوأ الأزمات في تاريخها مع إعلان رئيس البرلمان المعارض، خوان غوايدو، نفسه رئيساً بالوكالة وتلقيه الدعم من الولايات المتحدة والعديد من دول أميركا اللاتينية وبعض دول أوروبا.

وفي 30 كانون الثاني/يناير، أبدى مادورو استعداده لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، لكنه رفض إجراء انتخابات رئاسية جديدة.

وبدأت الولاية الجديدة لمادورو رسميا في العاشر من كانون الثاني/يناير وتستمر ستة أعوام، الأمر الذي ترفضه المعارضة.