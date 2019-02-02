مقتل طيارين هنديين إثر تحطم طائرة ميراج.. والتحقيق جار

قتل طياران عسكريان هنديان، الجمعة، إثر تحطم طائرتهما من طراز ميراج 2000 الفرنسية الصنع بعد دقائق من إقلاعها في جنوب الهند.

وكانت الطائرة المقاتلة، ذات المحرك الواحد، من صنع شركة داسو للطيران، تُجري رحلة تجريبية في مدينة بنغالور جنوب البلاد، بعد تطويرها لدى شركة هندوستان المحدودة للملاحة الجوّية الهندية.

وقالت وزارة الدفاع الهندية في بيان: "أصيب الطياران بإصابات قاتلة. التحقيق جارٍ لمعرفة سبب الحادث".

كما أشارت تقارير إعلامية محلية إلى أن الطيارين حاولا الخروج، لكنهما لم يفلتا من النيران المشتعلة بعد انفجار الطائرة بمطار تابع لشركة هندوستان في بنغالور.

ولم يُصب أحد من الذين كانوا موجودين على الأرض نتيجة للحادث.

ووقعت الهند صفقة كلفتها 2.4 مليار دولار مع فرنسا عام 2011 لتحديث 51 مقاتلة طراز ميراج 2000 تم شراؤها في منتصف الثمانينيات، مع أنظمة حربية إلكترونية جديدة ورادار.

والأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة "إيكونوميك تايمز" اليومية أن تطوير الطائرات متعددة المهام تأثر جراء تأخير من شركة هندوستان.

وحوادث تحطم الطائرات ليست شائعة في الهند التي تطور جيشها المعتمد على أسلحة من العهد السوفيتي.

ومعظم الحوادث تشمل طائرات ميغ التي اشترتها الهند منذ عقود من الاتحاد السوفيتي، وقد باتت تعرف باسم "التابوت الطائر".

وفي تموز/يوليو الماضي، قُتل قائد طائرة من طراز "ميغ 21" بعد تحطمها في ولاية هيماشال براديش شمال البلاد.

كذلك تستثمر الهند مليارات الدولارات في تحديث قواتها الجوية مع تزايد المخاوف بشأن تعزيز جارتها باكستان للتعاون العسكري مع الصين.

ووقعت نيودلهي عقداً لشراء 36 مقاتلة من طراز رافال من شركة داسو الفرنسية مقابل 8.8 مليار دولار. ومن المتوقع أن يبدأ تسليم هذه المقاتلات في وقت لاحق هذا العام.