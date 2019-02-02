نجاة نائب الرئيس النيجيري بعد هبوط مروحيته اضطراريا

هبطت مروحية نائب الرئيس النيجيري اضطرارياً لكنه غادرها بسلام هو وطاقم الطائرة، حسبما قال متحدث يوم السبت.

أوضح المتحدث لاولو أكاندي في تغريدة على موقع تويتر أن يمي أوسينباغو، نائب رئيس البلاد، واصل "أداء التزاماته وخططه لهذا اليوم" بعد الهبوط الاضطراري الذي وقع في كابا بولاية كوجي.

لم يفصح أكاندي عن مزيد من تفاصيل الحادث لكنه حمد الله وشكر طاقم المروحية.

ونشر المنفذ الإعلامي المحلي "صحرا ريبورترز" صورا للمروحية ملقاة على جانبها وشفراتها الدوارة محطمة.

وقال أوسينباغو على تويتر "نحن في سلام وعافية"، مضيفا أن طاقم المروحية أجاد التعامل مع الموقف.

كما نشر رابطا لتسجيل مصور يظهر فيه سالما ويلوح لأنصاره من داخل سيارة.

وقال أكاندي في وقت لاحق إن نائب الرئيس قال لحشد من الجمهور "نحن ممتنون للغاية للرب لحفاظه على حياتنا".

وتجرى الانتخابات الرئاسية النيجيرية في السادس عشر من فبراير/شباط، ويسعى الرئيس محمد بخاري لفترة ولاية ثانية.