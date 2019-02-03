أول سفير فنزويلي لدى بلد عربي ينشق عن مادورو

أعلن السفير الفنزويلي في العراق، جوناثان فيلاسكو راميريز، مساء السبت، انشقاقه عن حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، معلناً ولاءه لزعيم المعارضة خوان غوايدو.

وفي فيديو انتشر بشكل واسع، أكد السفير المنشق أن مكانه الوحيد هو إلى جانب الشعب والدستور والبرلمان.

وتوجه إلى غوايدو قائلاً:" سيد غوايدو، أنت على الجانب الصحيح من التاريخ والناس والدستور. مادورو وعصابته المغتصبة للسلطة تجاوزوا كل الخطوط المسموح بها".

وأتى انشقاق السفير الفنزويلي في العراق ليكون أول انشقاق عن مادورو في بلد عربي.

وكان الملحق العسكري في السفارة الفنزويلية في واشنطن خوسيه لويس سيلفا، أعلن الأسبوع الماضي أيضاً "قطع علاقته" مع الرئيس مادورو، ودعا القوات المسلحة إلى الاعتراف برئيس البرلمان المعارض خوان غوايدو رئيساً شرعياً.

يذكر أنه في الـ23 من يناير الماضي، أعلن غوايدوا نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا، وحصل على تأييد واعتراف عدة دول في مقدمتها أميركا وبعض الدول الأوروبية.