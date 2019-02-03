سخرية من نائب عن حزب أردوغان "يمنح تذاكر الجنة" لناخبيه

أثار نائب عن حزب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان (العدالة والتنمية) جدلاً وسخرية، بعد تصريحاته، قبل أيام، عن أن التصويت لصالح حزبه "يُدخل الجنة".

وتسبب نائب حزب العدالة والتنمية، عصمت يلماز، المرشح لخوض انتخابات المحليات المقررة في 31 مارس المقبل، في موجة كبيرة من الجدل في تركيا، ما أثار استياء الناخبين.

وانتشرت تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد النائب، حيث قال أحدهم ساخراً "في الواقع أنا كنت سأصوت لصالح مرشح المعارضة منصور يافاش، إلا أن حزب العدالة والتنمية يقدم تذاكر لدخول الجنة، لذلك سأصوت لحزب أردوغان في الانتخابات".

وقارن مقطع فيديو بين تصريحات النائب وكلام الشيخ جُبَّلي أحمد، أحد أبرز قيادات جماعة "إسماعيل آغا" حين قال: "سمعتُ من أبي علاء الدين أفندي: في الآخرة عندما يخرج الرجل من القبر ويقبضه الملكان، لمجرّد قوله أنا من الطريقة النقشبدندية الفرع الخالدي يتركانه"، وفق قوله.

وشغل يلماز منصبين وزاريين في السابق. وخلال دعوته للتصويت لصالح مرشح حزب العدالة والتنمية حلمي بيلجين رئيساً لبلدية سيواس، قال النائب: أنتظر منكم دعم حلمي بيلجين. أنا أؤمن أن الدعم الذي تقدمونه للسيد حلمي، سيكون شهادة براءة لكم في يوم المحشر"، وفق ما نقلت عنه جريدة "زمان" التركية.

كما أدت التصريحات إلى اتهامه وحزبه بالتلاعب بالمشاعر الدينية للمواطنين للفوز بالانتخابات.

بعد ذلك، وصف المحلل التركي محمد عبيد الله في مقال له مرشحي حزب العدالة والتنمية ونوابه بأنهم تحولوا إلى "حراس الجنة وزبانية جهنم"، فيتعهدون بالجنة لمن يصوتون لصالحهم، ويهدّدون بالنار من يصوتون لغيرهم.

وذكر الكاتب في مقاله الذي جاء بعنوان "حراس الجنة وزبانية جهنم في تركيا أردوغان" أن "وزير الدفاع والتعليم التركي السابق عصمت يلماز، في لقاء ترويجي لحزبه. إن انتخابَ مرشح حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البلدية سيكون (وثيقة غفران) للناخب! ومن ثم خرج زميله البرلماني البروفيسور حاجي أحمد أوزدمير ليقول (حزب العدالة والتنمية جاء في المركز الثامن في أوراق الاقتراع، والثمانية رقم يذكرني بأصحاب الكهف، فهو رقم يرِد في كتابنا المقدس)"، على حد تعبير المحلل.