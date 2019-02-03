نتنياهو: إيران وحزب الله يسيطران على حكومة لبنان

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في تصريحات أدلى بها في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية التي عقدت صباح الأحد، أن حزب الله يسيطر على الحكومة اللبنانية.

وأضاف: "إيران تمتلك عددا كبيرا من الوكلاء، وحزب الله أحدهم". وتابع: " #حزب_الله يسيطر فعلاً على الحكومة اللبنانية، وهذا يعني أن إيران تسيطر على حكومة لبنان".

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يذكر أن الأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني، كان أعلن، الخميس، تشكيل الحكومة اللبنانية المؤلفة من 30 وزيراً، بينهم 3 لحزب الله، إلا أن الحزب وحلفاءه حازوا على أكثر من الثلث المعطل في الحكومة الجديدة التي أبصرت النور بعد أكثر من 8 أشهر من المشاورات.

وفيما يتعلق بغزة، قال #نتنياهو : "شرعنا خلال نهاية الأسبوع في إقامة حاجز بري على امتداد حدودنا مع قطاع غزة الذي سيحبط تسلل الإرهابيين براً من غزة إلى داخل أراضينا".

إلى ذلك، هدد بالتصعيد، قائلاً: "إذا لم يتم الحفاظ على الهدوء في #غزة سنتخذ قرارات أيضا في فترة الانتخابات ولن نتردد في التحرك".