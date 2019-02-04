انتهاء مهلة مادورو.. ودول أوروبية تعترف بغوايدو رئيسا

انضمت ألمانيا إلى إسبانيا وبريطانيا وفرنسا والسويد وأستراليا والدنمارك وليتوانيا، الاثنين، في الاعتراف بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيساً لفنزويلا.

وكانت ألمانيا والعديد من البلدان الأوروبية الأخرى قد أمهلت حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس #مادورو ثمانية أيام للدعوة لانتخابات رئاسية جديدة. إلا أن مادورو، رفض تلك المهلة، وذلك خلال مقابلة الأحد مع محطة "لا سيكستا" التلفزيونية الإسبانية. وقال مادورو إنه لن يرضخ في مواجهة ضغوط" من يطالبون برحيله ويؤيدون رئيس البرلمان المعارض خوان غوايدو.

ولكن المهلة انتهت الأحد، ما دفع عدة بلدان أوروبية إلى الإعلان عن اعترافها الصريح بغوايدو رئيساً مؤقتاً للبلاد.

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وفي هذا السياق، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال زيارة لها الاثنين إلى اليابان إن غوايدو "هو الرئيس المؤقت الشرعي".

إلى ذلك، قال وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، في تغريدة على (تويتر) إن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لم يدعُ إلى انتخابات رئاسية خلال المهلة التي حددت بثمانية أيام.

وأضاف أن "المملكة المتحدة إلى جانب حلفاء أوروبيين يعترفون الآن بغوايدو رئيسا دستوريا مؤقتا، حتى يمكن إجراء انتخابات موثوقة. دعونا نأمل أن يقربنا هذا من إنهاء الأزمة الإنسانية".

يذكر أن غوايدو كان أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً لفنزويلا في 23 يناير/ كانون الثاني الجاري، وحصل على دعم واشنطن ومعظم دول أميركا الجنوبية.