‎بي بي سي: تركيا تهرّب جزءا من ذهب فنزويلا لإيران 

‎صدرت تحذيرات قوية للحكومة التركية بشأن التزايد في كميات الذهب المستورد من فنزويلا بصورة مثيرة للقلق والريبة، فنزويلا تلك البلاد التي تشهد بالوقت الحالي أزمة سياسية إثر مطالبة زعيم المعارضة باستقالة الرئيس الحالي، نيكولاس #مادورو، وأحقيته في تولي المقعد الرئاسي. المطالب التي لاقت مساندة وتضامن عدد من الدول معها، حسبما جاء في تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

‎ونقلت "بي بي سي" عن أحد المصادر الدبلوماسية الغريبة قوله إن هناك قلقا متزايدا من أن جزءا من الذهب الذي يتم تصديره إلى تركيا يتم تهريبه سرا إلى إيران، في انتهاك للعقوبات الاقتصادية المفروضة من واشنطن على طهران.



تحركات تركية مثيرة للريبة

‎

وذكر تقرير "بي بي سي" أن تركيا حصلت على ما تصل قيمته مليار دولار أميركي من الذهب الخام، بحجة صقله وإعادة تصديره إلى فنزويلا، إلا أنه لا يوجد أي دلائل على أن أيا من هذه الشحنات الضخمة من الذهب قد تم إعادتها إلى فنزويلا، فيما يثير شكوك الحكومات الغربية التي رصدت أن تركيا أصبحت من أبرز الدول الناشطة في تجارة الذهب عالميا.

‎دعم ومساندة من إيران وتركيا لمادورو

‎ترتبط طهران ونظام مادورو في كاراكاس بعلاقات تحالف وثيقة، حيث أعرب المسؤولون الإيرانيون عن دعمهم القوي لحكومته. ووصف الرئيس الإيراني حسن روحاني الولايات المتحدة بأنها قوة مهيمنة تدعم خصوم مادورو وتقوم بتجميد أصول فنزويلا لصالح المعارضة.

‎كما أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان علانية عن دعمه لمادورو، فيما اعتبره المراقبون انعكاسا لرغبة #أردوغان في بقاء زعيم مستبد آخر في سدة الحكم.



‎ممارسات إجرامية فنزويلية

‎وتزعم عناصر المعارضة الفنزويلية أن النظام الحاكم يرتكب العديد من الجرائم في مجال استخراج الذهب بشكل غير قانوني ومدمر للبيئة، فضلا عن مشاركة عصابات جريمة منظمة تلجأ للعنف الشديد والقتل في بعض الأحيان للسيطرة على القائمين على أنشطة تعدين الذهب الصغيرة لصالح الحكومة.