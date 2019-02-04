الصومال.. تحقيق في وفاة موظف بشركة تابعة لدبي

قالت شركة موانئ "بي.آند.أو"، المملوكة لحكومة دبي، الاثنين، إن موظفا لديها يعمل في منطقة "بلاد بنط" شبه المستقلة في #الصومال توفي فيما أصيب ثلاثة آخرون في "حادثة"، لكنها لم تذكر مزيداً من التفاصيل.

وكان مسؤول حكومي محلي ذكر أن مسلحين قتلا رئيس عمليات شركة موانئ "بي.آند.أو" في ميناء #بوصاصو، الاثنين. وأعلنت حركة الشباب الإسلامية المتشددة مسؤوليتها عن الهجوم.

وأفاد يوسف محمد، حاكم منطقة باري في بلاد بنط، أن رجلين متنكرين في هيئة صيادين أطلقا النار على بول أنتوني فورموسا، لدى توجهه لميناء بوصاصو في الصباح.

وكشف محمد أنه قُتل "في سوق الأسماك عندما كان متجها إلى ميناء بوصاصو هذا الصباح. أصابه الرجلان المسلحان بمسدسين بعدة طلقات في الرأس".



وأوضح محمد أن قوات الأمن قتلت أحد المهاجمين بالرصاص في الموقع واحتجزت الآخر. ويُظهر حساب فورموسا على موقع "لينكد إن" أنه من مالطا.

وأعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي على تويتر أن "شركة موانئ بي.آند.أو المملوكة من قبل حكومة دبي تؤكد وفاة أحد العاملين لديها في ميناء بوصاصو في بلاد بنط صباح اليوم في حادثة نتج عنها أيضا إصابة ثلاثة موظفين آخرين، جميعهم يتلقون العلاج الطبي اللازم".

وأضاف المكتب: "تقدم الشركة بالغ العزاء لعائلة الموظف المتوفي وحيث إن هذا التحقيق لا يزال قائما، لن تقوم "بي أند أو بورتس" بأي تعليق إضافي إلى أن تتوضح الحقائق الكاملة المحيطة بالحادث".

وأشار إلى أنه "يتم حاليا التحقيق في ظروف الحادث من قبل كل من "بي أند أو بورتس" وسلطات بونتلاند حيث تتعاون الشركة بالكامل مع الجهات المختصة للكشف عن ملابسات الحادثة".