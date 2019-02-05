وزير الدفاع السوداني: الجيش لن يسمح بانزلاق البلاد

أعلن وزير الدفاع السوداني، عوض بن عوف، الاثنين، أن الجيش لن يسمح بانزلاق البلاد نحو مصير مجهول.

وأكد حرصه على أمن الوطن وسلامة المواطنين وحماية أرواحهم وممتلكاتهم.

وقال الوزير في لقاء مع ضباط الجيش السوداني: "إن القوات المسلحة ظلت على مدى التاريخ الصخرة التي تكسرت عليها كل سهام الاستهداف".

وتابع: "ستظل صمام أمان الوطن من الانزلاق للمصير المجهول أو التشظي أو الاختطاف".

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إلى ذلك، اعتبر أن الأحداث الأخيرة أظهرت الانفصام بين "الشباب والكبار حتى داخل الأسر، مما يستوجب التواصل بين الأجيال ووضع المعالجات العادلة لمشاكل الشباب والوصول بهم للطموح المعقول.

كما أوضح أن الأحداث أظهرت ضرورة "إعادة صياغة وتشكيل الكيانات السياسية والحزبية والحركات المسلحة للمشهد السياسي بذهنية مختلفة عما سبق، للوصول إلى حالة تضمن تحقيق الاستقرار".

وأتت تصريحاته هذه بعد أيام من تصريح رئيس هيئة أركان الجيش الفريق أول كمال عبدالمعروف بأن الجيش لن يسمح بانهيار الدولة أو وقوعها في الفوضى وسط الاحتجاجات الحالية.

لكن عبد المعروف عاد وخفف الاثنين خلال نفس الاجتماع مع ضباط في الجيش، حضره وزير الدفاع من حدة موقفه الأخير بقوله إن "القوات المسلحة متمسكة بدورها وواجبها في حماية الدستور الذي أتاح للسودانيين العمل السياسي المسؤول والراشد في وطن أمن ومستقر".

تجدد التظاهرات

يذكر أن التظاهرات المناهضة للحكومة السودانية تجددت الاثنين في الخرطوم وأم درمان، وردت شرطة مكافحة الشغب بقنابل الغاز المسيل للدموع، وفق ما أكد شهود لفرانس برس.

وقال الشهود إن المحتجين نزلوا إلى الشوارع في حيين بالخرطوم وفي مدينة أم درمان الواقعة على الجانب المقابل من نهر النيل.

وسارعت قوات مكافحة الشغب إلى تفريق التظاهرات، مطلقةً الغاز المسيل للدموع على إحدى التظاهرتين، وفق المصدر نفسه.

وجاءت احتجاجات الاثنين بعد دعوة ناشطين إلى تظاهرات جديدة ضدّ حكومة الرئيس عمر البشير هذا الأسبوع.