8 قتلى في حريق بمنطقة راقية في باريس.. واعتقال امرأة

قالت السلطات الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إن رجال الإطفاء قاموا بإخماد حريق بمبنى سكني في غرب باريس، أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 31 آخرين.

وذكر المدعي العام في باريس أن سيدة اعتقلت في إطار التحقيق المتعلق بنشوب حريق ضخم في مبنى سكني، حيث تشتبه السلطات في أن الحريق كان عملاً إجرامياً.

وقال ريمي هيتس، للصحافيين، اليوم الثلاثاء، "التحقيق بدأ للتو ومن المبكر للغاية تحديد سبب نشوب الحريق لكن التعمد فرضية مرجحة".

وأضاف أن سيدة من سكان المبنى اعتقلت في مكان قريب.

ويتألف المبنى من ثمانية طوابق ويقع في الحي السادس عشر الراقي بالمدينة.

يبعد المبنى حوالي كيلومتر واحد عن ملعب "رولان غاروس"، الذي يستضيف بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، وهو قريب أيضاً من متنزه "غابة بولونيا" الشهير على الحافة الغربية للمدينة.

والدائرة السادسة عشرة واحدة من أكثر المناطق الراقية والهادئة في باريس.

يتواجد أكثر من 200 رجل إطفاء وإسعاف في موقع الحادث، كما أغلق الشارع الذي يقع فيه المبنى، وفقاً للشرطة.

وأجلت السلطات سكان بعض البنايات المجاورة.

ويأتي هذا الحريق بعد حريق قوي نجم عن تسرب غاز الشهر الماضي، أودى بحياة أربعة أشخاص في الدائرة التاسعة في باريس.

ففي نهاية كانون الأول/ديسمبر لقيت امرأتان وفتاتان حتفهما اختناقا في الحريق الذي اندلع في مبنى، يضم شققاً في شمال شرقي باريس