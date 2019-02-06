رغم أزمة السترات الصفر.. شعبية ماكرون تتحسن

يبدو أن الرئيس الفرنسي إيمانويل #ماكرون يستعيد شعبيته بينما يحاول إخماد حركة #السترات_الصفر الاحتجاجية من خلال حوار سياسي وطني.

وتظهر استطلاعات الرأي الأخيرة التي أجراها المعهد الفرنسي للرأي العام وجمعية الدراسات والمشورة "بيه فيه إيه" وهاريس إنترأكتيف ارتفاعا في نسبة التأييد لماكرون مما بين 23-31% في ديسمبر/كانون الأول إلى 31-35%.

لكن ماكرون يعرف أن التغيير يمكن أن يكون هشا، قائلا مؤخرا إنه يشعر كأنه "يسير على جليد" زلق.

وصلت #شعبية_ماكرون إلى أدنى مستوياتها بعد اندلاع احتجاجات السترات الصفر المناهضة للحكومة في نوفمبر/تشرين الثاني.

ومنذ ذلك الحين، أعلن عن حزمة من الإجراءات تبلغ قيمتها نحو 10 مليارات يورو (11.4 مليار دولار) لتعزيز القوة الشرائية للعمال والمتقاعدين، وشرع في "نقاش كبير" للسماح لرجل الشارع العادي بالتعبير عن رأيه بشأن القضايا الاقتصادية والديمقراطية في البلاد.