طالبان:واشنطن تعهدت بسحب نصف قواتها من أفغانستان بأبريل

أوردت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الأربعاء، نقلا عن #حركة_طالبان قولها، إن أميركا تعهدت خلال المحادثات بسحب نصف قواتها من #أفغانستان بحلول أبريل.

وكان الرئيس الأميركي دونالد #ترمب قد صرح في وقت سابق اليوم خلال خطاب حال الاتحاد أمام أعضاء الكونغرس قائلا "نبحث عن حل سياسي لإنهاء الصراع الطويل والدموي في أفغانستان".

وأضاف: "إدارتي تُجري محادثات بنّاءة في أفغانستان مع عدد من الجماعات الأفغانيّة، بينها طالبان".

وأردف "مع تقدّم هذه المفاوضات، سنتمكّن من الحدّ من وجود قوّاتنا، والتركيز على مكافحة الإرهاب. لا نعرف ما إذا كنّا سنتوصّل إلى اتفاق أم لا، لكننا نعرف أنّه بعد عقدين من الحرب، فإنّ الوقت حان لمحاولة صنع السلام على الأقل".

وكانت الولايات المتحدة قد أجرت الشهر الماضي محادثات سلام مع حركة طالبان انتهت بمؤشرات على حدوث تقدم صوب سحب آلاف القوات الأجنبية من أفغانستان وإنهاء حرب مستمرة منذ أكثر من 17 عاما.