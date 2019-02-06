عدد محدود من "القبة الحديدية" للجيش الأميركي

قال الجيش الأميركي في بيان، الأربعاء، إنه يعتزم شراء عدد محدود من منظومات القبة الحديدية الدفاعية من إسرائيل، بينما يقيّم خيارات بشأن احتياجاته على المدى الطويل.

وتوصف منظومة القبة الحديدية بأنها توفر تغطية بحجم مدينة، مضادة للصواريخ على شاكلة صواريخ كاتيوشا التي يتراوح مداها بين خمسة كيلومترات و70 كيلومترا، وأيضا قذائف المورتر.

وتستخدم المنظومة صواريخ صغيرة تعترض وتسقط التهديدات، ويقول مسؤولون إسرائيليون وأميركيون إنها حققت نجاحاً بنسبة 90 في المئة خلال اشتباكات على الحدود مع قطاع غزة.

موضوع يهمك ينوي الجيش الأميركي شراء بطاريتين من منظومة " #القبة_الحديدية" الصاروخية، المضادة للصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى، في... ما هي "قبة إسرائيل" التي ستشتريها أميركا؟ العرب و العالم

وقال الجيش الأميركي في بيان "القبة الحديدية سيجري تقييمها وتجربتها كمنظومة متاحة حالياً لحماية الجنود الأميركيين المنتشرين في مواجهة مجموعة واسعة من التهديدات النارية غير المباشرة والتهديدات الجوية".

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الاتفاق "إنجاز عظيم لإسرائيل. إنه دليل آخر على تعزيز تحالفنا الراسخ مع الولايات المتحدة، وتعبير عن وضع إسرائيل الصاعد في العالم".

وأكدت مؤسسة (أنظمة رافائيل الدفاعية المتقدمة) الإسرائيلية المملوكة للدولة والتي تصنع القبة الحديدية، هذا الاتفاق دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

ويقدم بعض المصنعين الأميركيين مثل شركة ريثيون، أجزاء تستخدم في الصواريخ التي تعتمد عليها المنظومة.