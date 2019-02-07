هولندا.. الشرطة تقتل مسلحاً قرب البنك المركزي

ذكرت الشرطة الهولندية، الأربعاء، أنها قتلت رجلاً بالرصاص في شارع خلف البنك المركزي في أمستردام بعد أن أشهر سلاحاً نارياً تجاه رجالها.



وقالت الشرطة في بيان إنها كانت تستجيب لبلاغ عن وجود رجل بحوزته بندقية في شارع قريب عندما "أتى إلى الضباط بالسلاح"، مضيفة أن المسلح توفي جراء الإصابات التي تعرض لها بينما أصيب أحد المارة.



ونشرت قناة (إيه.تي5) التلفزيونية المحلية صوراً لسيارات إسعاف في المكان ونقلت عن شهود عيان قولهم إن نحو 20 رصاصة أطلقت في تبادل لإطلاق النار.



كما أشارت الشرطة إلى أنها طوقت المنطقة وتحقق في الحادث الذي وقع نحو السابعة والربع مساء.