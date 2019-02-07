باريس تستدعي سفيرها في روما بسبب "هجمات سياسيين متكررة"

استدعت فرنسا سفيرها من إيطاليا بعد ما وصفته باريس بأنه هجمات متكررة لا أساس لها من قبل القادة السياسيين الإيطاليين في الأشهر الماضية وحثت روما على العودة إلى اتخاذ موقف أكثر ودا.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان "ظلت فرنسا لعدة أشهر هدفا لهجمات متكررة لا أساس لها وبيانات مشينة".

وأضافت أن هجمات إيطاليا لم يسبق لها مثيل منذ الحرب العالمية الثانية وقالت إن "الاختلاف شيء والتلاعب بالعلاقات من أجل أهداف انتخابية شيء آخر".

وكان آخر ما استفز باريس لقاء نائب رئيس الوزراء الإيطالي، لويجي دي مايو، بوفد من السترات الصفر في فرنسا، قبل يومين.

وقال دي مايو إن حركته الشعبوية مستعدة لمساعدة المحتجين المناوئين للحكومة في فرنسا، واتهم فرنسا بتأجيج أزمة الهجرة في أوروبا.

ووصفت وزارة الخارجية الفرنسية ذلك بأنه تدخل "غير مقبول" في الديمقراطية الفرنسية، وغير مسبوق منذ انضمت الدولتان بعد الحرب العالمية الثانية إلى بعضهما بعضا في المساهمة في تأسيس الاتحاد الأوروبي.