واشنطن تهاجم برلين بحدة إثر تسليمها متطرفاً إلى تركيا

المصدر: واشنطن - العربية.نت، فرانس برس

انتقدت واشنطن بشكل حاد ألمانيا، الخميس، إثر تسليمها #تركيا متطرفاً صدرت بحقه اتهامات في الولايات المتحدة بسبب دوره في مقتل جنديين أميركيين.

حكم على آدم يلماز التركي في عام 2010 في #ألمانيا بالسجن 11 عامًا لعضويته في خلية متطرفة كانت تخطط لشن هجمات في السارلاند، في جنوب غرب البلاد.

وكان القضاء الأميركي اتهمه بلعب دور في هجوم بالقنابل عام 2008 في إقليم خوست بأفغانستان، ادى إلى مقتل جنديين أميركيين وجرح 11 آخرين.

وقدمت الولايات المتحدة طلب تسليمه لكي يتسنى لها محاكمته ولكن محكمة ألمانية أمرت بنقله إلى تركيا إثر انتهاء مدة العقوبة.

وقال وزير العدل بالوكالة ماثيو ويتكر في بيان شديد اللهجة "نشعر بخيبة أمل كبيرة إزاء القرار الألماني".

وأضاف "لقد ساعدت الحكومة الألمانية عمدا يلماز في الإفلات من العدالة من طريق ترحيله بطائرة إلى تركيا" متهما برلين بـ"رفض تحمل مسؤولياتها" و"انتهاك معاهدة تسليم المجرمين مع واشنطن" و"إضعاف حكم القانون".

إلا أن مصدرا دبلوماسيا ألمانيا قال رافضا الكشف عن هويته، إن "عملية التسليم قررتها محكمة مستقلة، كما أنها تستوفي معايير القانون".

وتمت مناقشة هذه المسألة الأربعاء خلال زيارة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لواشنطن، بحسب ما ذكرت تقارير وسائل إعلام أميركية.

ويسود التوتر العلاقات بين الولايات المتحدة وألمانيا منذ انتخاب الرئيس دونالد #ترمب في عام 2016.

وقد حذرت المستشارة الألمانية أنغيلا #ميركل الرئيس الأميركي من "تدمير" تعددية الأطراف بعد انسحابه من العديد من المعاهدات (الاتفاق النووي الإيراني، والتغير المناخي، والحد من التسلح).

أما ترمب، فقد ضاعف هجماته المباشرة على برلين بسبب التجارة، ومستوى النفقات العسكرية أو النقاش حول الهجرة.