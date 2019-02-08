فرنسا: استدعاء السفير من إيطاليا مؤقت

قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، إن استدعاء سفيرها إلى إيطاليا مؤقت، ولكنه يبعث بإشارة مهمة نحو حليفها التاريخي بعدم التدخل في الشؤون الفرنسية الداخلية.

وقال المتحدث بنيامين غريفو، اليوم الجمعة، في تصريحات لمحطة إذاعة أوروبا -1 إن الاستدعاء جاء نتيجة شهور من "الهجمات غير المبررة" من الوزيرين الإيطاليين لويجي دي مايو وماتيو سالفيني، خاصة اجتماع دي مايو في فرنسا هذا الأسبوع مع محتجي السترات الصفراء.

وأضاف غريفو أن الزيارة انتهكت "الدبلوماسية الأكثر بدائية" لأنها كانت غير معلنة. وفي إشارة إلى الزعماء الشعبويين في إيطاليا، انتقد "الجذام القومي" الذي يأكل وحدة أوروبا وقال إن على أعضاء الاتحاد الأوروبي "التصرف بشكل أفضل تجاه الشركاء".

وفرنسا وإيطاليا عضوان مؤسسان في الاتحاد الأوروبي، ويثير خلافهما غير العادي قلق الأعضاء الآخرين في الاتحاد الأوروبي.