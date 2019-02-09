مبعوث أميركا بأفغانستان: وقت طويل أمام محادثات طالبان 

قال زلماي خليل زاد مبعوث السلام في إدارة الرئيس الأميركي دونالد #ترمب لأفغانستان إنه على الرغم من أن محادثاته مع طالبان قد أسفرت عن اتفاق "إطاري" مؤقت، فإن المفاوضات أمامها طريق طويل لتحقيق السلام.

وأضاف زلماي خليل زاد أن هناك وقتا للتوصل إلى اتفاق نهائي قبل الانتخابات الرئاسية الأفغانية في يوليو / تموز، لكنه شدد أيضا على أن العديد من القضايا لا يزال يتعين حلها وأنه يجب أن تكون صفقة شاملة.

ووصف الحالة الراهنة للمفاوضات بأنها اتخذت خطوتين أو ثلاث خطوات في رحلة طويلة.

وقال إن أولوية طالبان العليا هي انسحاب القوات الأميركية، في حين أن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة هو ضمان عدم تحول #أفغانستان مرة أخرى إلى ملاذ للمتطرفين مثل القاعدة، التي شنت هجمات 11 سبتمبر/أيلول من أفغانستان.