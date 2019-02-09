واشنطن: مقتل 8 من حركة الشباب بغارة جوية في الصومال

قالت الولايات المتحدة إنها قتلت 8 من متطرفي جماعة الشباب في غارة جوية على جنوبي الصومال.

وذكر بيان للقيادة الأميركية في إفريقيا، أن غارة يوم الجمعة وقعت قرب كوبن غبر البعيدة عن مدينة كيسمايو الساحلية.

وتقول الولايات المتحدة إن كوبن كانت تستخدم لإطلاق هجمات ضد القوات الصومالية. وذكر بيان القيادة الأميركية في إفريقيا أنه لم يقتل أي مدنيين جراء الغارة.

وشن الجيش الأميركي ما لا يقل عن 12 غارة خلال العام الجاري في الصومال ضد جماعة الشباب المرتبطة بالقاعدة. وتعتبر الشباب أكثر الجماعات المتطرفة دموية في إفريقيا.

وصعدت واشنطن بشكل كبير غاراتها الجوية ضد الشباب منذ تولي الرئيس دونالد ترمب مهام منصبه. ويقول خبراء إن إلحاق الهزيمة بالمتطرفين يتطلب أكثر من الغارات الجوية، خاصة أنهم مستمرون في شن هجمات دامية في الصومال وفي الجارة كينيا.