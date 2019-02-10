الحريري: يجب عدم تحميل النازحين مسؤولية كل مشاكل لبنان

قال رئيس الوزراء اللبناني #سعد_الحريري ، اليوم الأحد، إنه يجب عدم تحميل النازحين مسؤولية كل مشاكل #لبنان.

وأضاف خلال مداخلة في #القمة_العالمية_للحكومات في دبي، أن مشكلة لبنان بقوانينه وليس في النازحين، مردفا أن النازحين سيعودون إلى بلدهم في آخر المطاف.

وأكد الحريري أن هنالك إجماعا سياسيا على برنامج الحكومة، وأن البيان الوزاري شمل كل الإصلاحات المطلوبة، لافتا إلى أن لبنان لا يملك فرصة ثانية للإصلاح ومحاربة الفساد.

وكان الحريري استهل لقاءاته على هامش مشاركته في مؤتمر "القمة العالمية للحكومات" في #دبي باجتماع عقده مع ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مقر إقامته بفندق "النسيم".