السودان.. إطلاق سراح صحافيين اعتقلوا إثر الاحتجاجات

أطلق جهاز الأمن والمخابرات السوداني، سراح عدد من الصحفيين الذين جرى اعتقالهم بتوجيهات الرئيس عمر البشير.

وأكد اتحاد الصحفيين السودانيين أنه تم الإفراج عن جميع الصحفيين المعتقلين، متوقعاً رفع الحظر عن الصحفيين الموقوفين عن الكتابة.

فيما أشار صحافيون إلى أن هناك مجموعة أخرى لم يتم إطلاق سراحهم.

من جهته، أكد مدير جهاز الأمن والمخابرات اصطفاف القوات النظامية كافة تماماً وراء الشرعية، وأن السبيل الوحيد للتغيير هو صناديق الاقتراع، وأنهم لن يسمحوا بانزلاق السودان إلى الفوضى.

كما شدد على أنه لا تهاون في التعامل مع المتقاعسين.