دبي.. المرأة والشباب ضمن أجندة القمة العالمية للحكومات

انطلقت اليوم الأحد في دبي القمة العالمية للحكومات في دورتها السابعة، وهي التجمع الحكومي الأكبر عالميا، بمشاركة أكثر من 4000 شخصية، يمثلون 140 دولة، بينهم رؤساء دول وحكومات.

تطلعات وآمال ملايين الشباب حول العالم، باتت تتصدر أجندة المشاركين في القمة العالمية للحكومات، التي أصبحت تشكل فرصة تاريخية لرسم مستقبل أفضل للإنسانية.

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القمة باتت منصة عالمية للمؤسسات الحكومية، للاطلاع على التجارب الناجحة التي تُعرض ضمن فعالياتها، من خلال مناقشة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وكيفية تسخير جميع الإمكانات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتلبية تطلعات شعوب العالم لبناء مستقبل أفضل.

وتشهد القمة التي تتواصل لثلاثة أيام، مشاركة أكثر من 600 متحدث من مستشرفي المستقبل والخبراء والمتخصصين في أكثر من 200 جلسة حوارية رئيسية وتفاعلية تتناول القطاعات المستقبلية الحيوية، إلى جانب ما يزيد عن 120 رئيسا ومسؤولا في شركات عالمية بارزة.

وتسلط القمة هذه السنة الضوء على دور المرأة حول العالم في تنمية المجتمعات عبر مشاركتها في صنع القرار.

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ومن المقرر أن تصدر القمة أكثر من 20 تقريرا تشكل مرجعية عالمية لشؤون العمل الحكومي المستقبلي، تتضمن أرقاما ومعطيات وخلاصة دراسات تساعد صناع القرار والمسؤولين على رسم استراتيجيات استشرافية للمستقبل.