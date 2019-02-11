روسيا:فنزويلا لم تطلب منا تدخلا عسكريا بأزمتها السياسية

قال دبلوماسي روسي كبير إن فنزويلا لم تطلب من روسيا المساعدة العسكرية وسط الأزمة السياسية في البلد الواقع في أميركا الجنوبية.

ذكر ألكسندر ششتينين، رئيس إدارة أميركا اللاتينية بوزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين أن موسكو لم تتلق أي طلب من هذا القبيل من كاراكاس، وفقا لما ذكرته تقارير إخبارية روسية.

ردا على سؤال حول المقارنة بين الوضع في #فنزويلا وسوريا، حيث شنت #روسيا حملة عسكرية لدعم حكومة الرئيس بشار الأسد، قال ششتينين "هناك فرق كبير" بين سوريا وفنزويلا لكنه لم يذكر تفاصيل.

في الوقت نفسه، حذر الدبلوماسي الروسي بشدة الولايات المتحدة من توجيه دعوات إلى الجيش الفنزويلي لإسقاط دعم الرئيس نيكولاس مادورو، قائلا إن ذلك يمثل "تدخلا لا يمكن تصوره في الشؤون الخارجية لدولة ذات سيادة".