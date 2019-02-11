4 قتلى في تحطم مروحية عسكرية في إسطنبول

تحطمت مروحية عسكرية، الاثنين، في أحد أحياء الضفة الآسيوية لإسطنبول، ما أسفر عن سقوط أربعة قتلى كما أعلن حاكم المدينة علي يرليكايا.

وكتب على تويتر "تحطمت مروحية عسكرية لدى قيامها بهبوط اضطراري فوق مجمع سكني في جيكميكوي" شرق المدينة.

وأضاف أن أربعة عسكريين كانوا في المروحية جرحوا ونقلوا إلى المستشفى. ونقل الجنود الذين كانوا ضحايا حادث اليوم الاثنين إلى مستشفى مصابين بجروح، لكن يرليكايا صرح لمراسلين في وقت لاحق أنهم فارقوا الحياة.

وأظهرت مشاهد بثها التلفزيون سحابة من الدخان ترتفع في المكان.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر تسبب سقوط مروحية عسكرية في الشارع في إسطنبول بمقتل أربعة جنود.