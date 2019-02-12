إيطاليا تدعو لانتخابات رئاسية جديدة قريباً في فنزويلا

دعت الحكومة الشعبوية الإيطالية إلى إجراء انتخابات في #فنزويلا قريبا، لكنها لم تنضم إلى حلفائها الأوروبيين في الاعتراف بزعيم المعارضة خوان #غوايدو رئيسا مؤقتا.

وقال وزير الخارجية إنزو موافيرو أمام النواب بالبرلمان الثلاثاء، إن حكومته تريد "إجراء انتخابات رئاسية جديدة في أسرع وقت ممكن" في فنزويلا.

وأضاف موافيرو أن انتخابات عام 2018 "بطلت صحتها وعدالتها وشرعيتها"، ما يجعل رئاسة نيكولاس مادورو "بلا شرعية ديمقراطية". وأكد موافيرو أن هناك حاجة لإجراء انتخابات "حرة وشفافة وذات مصداقية".

وكان حلفاء #إيطاليا مارسوا ضغوطا على روما للاعتراف بغوايدو زعيما مؤقتا لفنزويلا لحين إجراء الانتخابات. وسعى وفد يمثل غوايدو للحصول على دعم من الحكومة الإيطالية ومسؤولي الفاتيكان هذا الأسبوع في روما.

وتبدي حركة "الخمس نجوم" المناهضة للمؤسسات، والتي تشكل نصف الائتلاف الحاكم في إيطاليا، تعاطفًا كبيرا مع مادورو وسلفه، هوغو تشافيز.