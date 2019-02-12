بلجيكا.. شلل كلي بالرحلات الجوية الأربعاء بسبب الإضراب

سيتم تعليق كل الرحلات الجوية من وإلى #بلجيكا غداً الأربعاء بسبب #الإضراب_الوطني.

واتخذ مطار شارلروا قرار إغلاق أبوابه يوم الإضراب الوطني، بينما قام مطار بروكسل بمراجعة الاضطرابات وإلغاء بعض الرحلات.

وتستعد بلجيكا لمواجهة إضراب وطني عام يوم غد، وستتوقف الحركة في العديد من المؤسسات والمكاتب والمدارس وغيرها.

وتتوقع شركة (SNCB) أن تكون نصف القطارات في الخدمة خلال هذا اليوم، كما تتوقع كل من شركات النقل العام Stib وDe Lijn وTECs حدوث اضطرابات شديدة على شبكاتهم.

وكانت النقابات الثلاث الرئيسية في البلاد (FGTB، CSC، CGSLB) قد دعت إلى إضراب وطني يوم الأربعاء بعد فشل المشاورات الاجتماعية في القطاع الخاص، وتقدر النقابات أن الزيادة في الراتب البالغة 0.8% في العامين المقبلين غير كافية.