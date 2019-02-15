اعتقالات في ماليزيا.. هجمات وجماعات مسلحة

أعلنت السلطات الماليزية، الجمعة، أنها اعتقلت ستة أشخاص، منهم أربعة أجانب، للاشتباه في تخطيطهم لشن هجمات أو الانتماء لجماعة مسلحة.



وماليزيا في حالة تأهب منذ أن نفذ مسلحون موالون لتنظيم "داعش" سلسلة هجمات في العاصمة الإندونيسية جاكرتا في يناير/كانون الثاني 2016.



كما ذكرت الشرطة أنها ألقت القبض على الأشخاص الستة في خمس مداهمات منفصلة بين ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني للاشتباه في التخطيط لهجمات أو صلتهم بجماعات مسلحة.



من جهته، قال المفتش العام للشرطة، فوزي هارون، في بيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي: "بينهم ماليزيان وأربعة أجانب من سنغافورة وبنغلادش والفلبين وبلد في جنوب آسيا".



واعتقلت ماليزيا المئات على مدى الأعوام القليلة الماضية للاشتباه في صلتهم بجماعات مسلحة.