الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على 5 مقربين من مادورو

فرضت #الولايات_المتحدة #عقوبات_مالية على خمسة من كبار المسؤولين الفنزويليين المقربين من #نيكولاس_مادورو الذي وصفته بأنه "رئيس #فنزويلا السابق"، وفق ما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة.

وشملت العقوبات قادة الاستخبارات والحرس الرئاسي والشرطة وشركة النفط الفنزويلية الذين وصفتهم وزارة الخزانة في بيانها بأنهم "منحازون للرئيس السابق غير الشرعي نيكولاس مادورو الذي يواصل اضطهاد الشعب الفنزويلي".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أكد مجددا الأربعاء أنه يدرس "كافة الخيارات" بشأن فنزويلا، مشيرا إلى أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ارتكب "خطأ فظيعا" بمنعه دخول المساعدة الإنسانية الدولية إلى بلاده.

وقال ترمب من مكتبه البيضاوي لدى استقباله نظيره الكولومبي إيفان ديوك: "هناك حلول عدة وخيارات عدة. ونحن ندرس كل الخيارات".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت لديه "خطة بديلة" في حال تمسك مادورو بالسلطة، قال ترمب: "لدي على الدوام خطط بي وسي ودي واي واف".

وبعد أن اعتبر الوضع في فنزويلا "حزينا جدا"، أشاد ترمب بالمعارض خوان غوايدو المعترف به كرئيس انتقالي من واشنطن ومن نحو خمسين دولة.

وقال ترمب عن غوايدو :"أكن احتراما شديدا لهذا الذي يعتبره الكثيرون الرئيس الحقيقي لفنزويلا. إنه شجاع جدا".