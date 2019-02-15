بولتون: مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار لفنزويلا

تعهدت 25 دولة تقديم مساعدات بقيمة 100 مليون دولار لفنزويلا التي تشهد أزمة، بحسب ما أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، في أعقاب مؤتمر لمنظمة الدول الأميركية حول تقديم الدعم لذلك البلد.

وكتب بولتون في تغريدة: "اليوم، تعهدت 25 دولة اجتمعت في مؤتمر لدعم فنزويلا برعاية منظمة الدول الأميركية تقديم 100 مليون دولار من المساعدات الإنسانية".

ووفق ديفيد سمولنسكي، منسق مجموعة العمل في المنظمة، فإن المبلغ سيذهب مباشرة إلى مراكز تجميع المساعدات التي أقيمت على الحدود مع كولومبيا والبرازيل في جزيرة كوراساو الكاريبية".

وفي افتتاح المؤتمر في واشنطن، قال ممثل خوان غوايدو، زعيم المعارضة الفنزويلية، في الولايات المتحدة، كارلوس فيكيو، إن الأولوية هي إيصال المساعدات إلى فنزويلا في 23 شباط/فبراير -- بعد شهر على إعلان غوايدو نفسه رئيساً بالوكالة.

ويرفض مادورو، الذي ينفي وجود "أزمة انسانية"، دخول هذه المساعدة، معتبراً أنها خطوة أولى نحو تدخل عسكري للولايات المتحدة و"استعراض سياسي".

وتهز فنزويلا كارثة اقتصادية خطيرة تسببت بنزوح أكثر من 2.3 مليون شخص من سكانها، وفق الأمم المتحدة.

كما عقدت منظمة الدول الأميركية مؤتمرها بطلب من الأمين العام للمنظمة، لويس الماغرو، إلا أن المنظمة نفسها منقسمة حول الأزمة في فنزويلا. ففيما وافقت على قرار يندد بمادورو، غير أن 16 فقط من أعضائها الـ34 وقعوا على إعلان يعترف بغوايدو رئيساً بالوكالة.