تحذير بريطاني من عودة تنظيم القاعدة

قال مدير المخابرات البريطانية، أليكس يانجر، الجمعة، إن العلاقات الأمنية بين بريطانيا وحلفائها الأوروبيين تخيم عليها مشاكل مشتركة مثل التعامل مع المقاتلين والعائدين إلى أوروبا بعد انهيار "دولة تنظيم داعش" في سوريا والعراق.

وأضاف في تصريحات للصحافيين في ميونيخ: "نحن قلقون جدا من هذا لأن كل التجارب تشير إلى أنه بمجرد دخول شخص ما في هذا النوع من الصلات فإنه يكتسب على الأرجح المهارات ويكون قد شكل العلاقات التي ربما تجعل منه شخصا في غاية الخطورة".

واعتبر أن "تنظيم القاعدة عاود الظهور بدرجة ما نتيجة تراجع داعش".

وقال: "القاعدة التي كانت دائماً في حالة خصومة مع داعش. عاودت الظهور بدرجة ما نتيجة تراجع داعش"، وفق قوله.