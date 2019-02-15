الإعلام القطري يتجاهل مشاركة الدوحة في وارسو

تجاهلت وسائل إعلام قطرية مشاركة وزير الخارجية والوفد القطري في وارسو.

وشاركت قطر في مؤتمر وارسو ممثلة بوزير خارجيتها محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

الإعلام القطري تناول مشاركة وزير الخارجية بخجل، ولم تركز وسائل الإعلام القطرية على مشاركة وزيرها بعد أنباء سبق وتحدثت عن مقاطعة قطرية للمؤتمر.

وانعقد مؤتمر وارسو، الخميس، بحضور أكثر من 60 دولة لبحث الوضع في الشرق الأوسط، وبرنامج إيران النووي والحد من انتشار أسلحة الدمار.

ويُذكر أن الإعلام القطري تجاهل مشاركة الدوحة، وعمد إلى تسمية 10 دول عربية دون الإشارة إلى قطر.

كما حاولت الوكالة الوطنية القطرية التقاط بعض الصور البعيدة والغائمة والمتقطعة للوفد القطري المشارك في المؤتمر.

يُشار إلى أن مشاركة الدوحة في مؤتمر وارسو جاءت على خلاف ما أورده الإعلام القطري قبيل انطلاق المؤتمر حول تجاهل قطر المشاركة فيه.