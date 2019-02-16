إصابة 20 فلسطينيا برصاص قناصة الاحتلال على حدود غزة

أصيب 20 فلسطينياً برصاص قناصة الاحتلال الإسرائيلي الجمعة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، كما أصيب العشرات جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

كما أصيب ضابط من جيش الاحتلال بجروح طفيفة خلال مواجهات الأسبوع الـ47 من "مسيرات العودة وكسر الحصار".

يذكر أن عدد المشاركين الجمعة في "مسيرة العودة" وصل إلى نحو 10 آلاف فلسطيني.

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وأفاد أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أن بين الجرحى برصاص الاحتلال صحافي مستقل وسيدة. كما أوضح أن بين المصابين "اثنان في حالة خطرة".

وحاول العشرات من المشاركين في "مسيرة" العودة الاقتراب من السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل، لكن الجنود الإسرائيليين أطلقوا الرصاص الحي والغاز المسيل للدمع لإبعادهم.

وأطلق عدد من المشاركين قنابل صوتية تجاه الجنود المتمركزين في عربات مصفحة وخلف سواتر رملية قرب السياج.

ومنذ 30 مارس/أذار 2018، ينظم الفلسطينيون احتجاجات "مسيرات العودة" والتي تبلغ الذروة في كل يوم جمعة، للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 2006 و"تثبيت حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها قبل 70 عاماً".

وقُتل ما لا يقل عن 250 فلسطينيا بنيران إسرائيلية منذ ذلك الحين، وقد أُطلقت النار على معظمهم خلال المواجهات، علما بأن آخرين أصيبوا بنيران الدبابات أو الغارات الجوية.