لافروف: بوتين لن يتحمل لوقت أطول وجود الإرهابيين بإدلب

قال سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، لقد قمنا بتوقيع مذكرة تفاهم مع تركيا حول مدينة #إدلب السورية، التي وفقًا لها ستقوم تركيا بفصل القوات المعارضة المتعاونة مع أنقرة بعيدًا عن جبهة النصرة.

وتابع #لافروف خلال كلمته بفعاليات مؤتمر ميونخ للأمن، اليوم السبت، أن جبهة النصرة بسوريا سيطرت على أكثر من 90% من منطقة إدلب، وروسيا وإيران وتركيا متواجدون بالفعل بالمنطقة، مشيرًا إلى أنه كان هناك اتفاق لبناء نهج تدريجي وفقًا لحقوق الإنسان العالمية لحل تلك الأزمة.

وأكد لافروف أن الرئيس بوتين قد أعلن أنهم لن يستطيعوا التحمل للأبد هذا الكم الهائل من الإرهابيين في إدلب، مشيرًا إلى أن تلك الأزمة سوف يتم حلها في أقرب وقت.

فيما طالب وزير الخارجية الروسي بعض الدول بالتخلي عن العقلية الاستعمارية، مشيرا إلى أن "الاتحاد الأوروبي سمح بالانجرار إلى مواجهة لا معنى لها مع روسيا".

وشدد لافروف على أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كرر مرات عديدة استعدادنا لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن اتفاقية الصواريخ متوسطة المدى".