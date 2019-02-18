إصابة 9 فلسطينيين وجندي إسرائيلي في مواجهات شمال غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي ومصادر طبية فلسطينية أن تسعة فلسطينيين وجندي إسرائيلي أصيبوا بجروح مساء الأحد خلال مواجهات جرت بين الطرفين في شمال قطاع غزة.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "جرت أعمال شغب عنيفة في شمال قطاع غزة وقام عشرات الفلسطينيين بإلقاء عبوات ناسفة وإطارات مشتعلة باتجاه جنودنا".

وأوضح بيان الجيش أيضا أن "جنديا أصيب بجروح نتيجة انفجار عبوة ناسفة".

وفي غزة، قالت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في بيان إن تسعة فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي خلال هذه المواجهات.

ومنذ بدء الاحتجاجات الأسبوعية في قطاع غزة في 30 آذار/مارس 2018 سقط 250 فلسطينيا على الأقل قتلى برصاص إسرائيلي غالبيتهم على الخط الحدودي الفاصل مع إسرائيل، في حين قتل جنديان إسرائيليان منذ ذلك التاريخ.