باكستان تستدعي سفيرها في الهند وسط تصاعد التوتر

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستاني الاثنين، أن بلاده استدعت سفيرها في الهند للتشاور وسط تصاعد للتوتر بين الدولتين المسلحتين نوويا.

وقال المتحدث محمد فيصل على تويتر "استدعينا مفوضنا السامي في الهند للتشاور. غادر نيودلهي هذا الصباح".

واستدعت الهند سفيرها في باكستان الأسبوع الماضي لمناقشة العلاقات مع إسلام آباد في أعقاب تفجير انتحاري في منطقة #كشمير المتنازع عليه أسقط 44 قتيلا من قوات الأمن الهندية.

ففي حين تتهم #نيودلهي باكستان بالضلوع في الهجوم، تنفي إسلام آباد تورطها.

يذكر أن أربعة جنود هنود قتلوا اليوم الاثنين وأصيب آخرون في تبادل لإطلاق النار مع مسلحين يقاتلون ضد الحكم الهندي في كشمير.

وذكر مسؤولون أمنيون أن القتال نشب بعد أن حاصرت قوات الحكومة قرية في منطقة بولواماما جنوبي كشمير بعد علمهم بأن مسلحين يختبئون هناك.

وقالت الشرطة إن القوات تعرضت لإطلاق نار كثيف بينما كانت تفتش القرية، ما تسبب في سقوط ضحايا.