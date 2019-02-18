الرئيس التركي يقر دفع أموال مقابل تقليص فترة التجنيد

في خطوة مثيرة للجدل، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تطبيق مواد في قانون التجنيد الإجباري المعمول به في تركيا، وهي مواد تتيح دفع مبالغ مالية مقابل تقليص مدة المطلوبين للخدمة العسكرية.

والإجراء الذي اتخذه الرئيس التركي يستند إلى قانون التجنيد الإجباري المعمول به في تركيا.

ووفقا لما أعلنه أردوغان، فإن تطبيق القانون سيشمل قرابة 145 ألف شاب كحد أقصى.

وسيتوجب على هؤلاء الشباب الالتحاق بالخدمة لمدة شهر واحد على الأقل قبل دفع المبلغ المطلوب منهم والحصول على الإعفاء.

مراقبون رأوا أن أردوغان أراد من هذا الإجراء دعم الخزينة العامة التركية التي تعاني بسبب تراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم.

وهذا الإجراء لا يعترض عليه بعض من شملهم خاصة من لديه وظيفة، ويحصل على أجر، وقد يفقدهما إذا ما غاب خلال مدة الخدمة العسكرية.

المعارضة من جانبها رأت أن تنفيذ القانون سيخدم بعض الشباب ويوفر المال للحكومة لكنه لن يفيد محدودي الدخل والفقراء.

الحكومة التركية كانت لجأت إلى إجراء مشابه وإن بشكل مؤقت خلال أزمات سابقة.

وزير الدفاع التركي كان أعلن عن تحصيل نحو 1.8 مليار دولار عام 2018 من أكثر من 635 ألف مجند تقدَّموا لإعفاءات من الخدمة العسكرية.

وخلال العام الماضي، دفع كل من أراد الحصول على إعفاء من الخدمة قرابة ثلاثة آلاف دولار أميركي، فيما لم يحدد أردوغان المبلغ الواجب دفعه هذا العام.