سفينة بريطانية تنقذ 34 مهاجراً حاولوا عبور القنال

أنقذت سفينة بريطانية نحو 34 مهاجراً عبروا القنال على متن زورق صغير، الاثنين، بحسب وزارة الداخلية البريطانية.

وذكرت الوزارة في بيان أن "قوة الحدود استجابت لحادث في القنال تعرض له قارب صغير كان على متنه 34 شخصا".

وأضاف البيان: "تم إحضار المجموعة إلى دوفر وتحويل أفرادها على مسؤولي الهجرة لمقابلتهم"، مشيرا إلى أن رجالا ونساء وأطفالا كانوا على متن القارب، وأنه تم اعتقال ثلاثة أشخاص للاشتباه بارتكابهم مخالفات هجرة.

وأوردت السلطات الفرنسية في وقت سابق أن "قارب صيد أطلق تحذيراً بعيد الساعة الثامنة صباحا (07.00 بتوقيت غرينتش)" بعد رصده قارباً قبالة الطريق الشمالي لفرنسا.

وأرسلت البحرية والشرطة وسلطات الجمارك الفرنسية مروحية وقارب سحب وثلاثة قوارب سريعة باتجاه القارب، كما حاولت أجهزة الإنقاذ البحري إنقاذ المهاجرين الذين يعتقد أن بينهم أطفالا، إلا أنه عند وصولهم إلى موقع المهاجرين كانوا قد عبروا إلى الجانب الإنجليزي من القنال حيث قامت سفينة بريطانية بإنقاذهم، بحسب السلطات المحلية في شمال فرنسا.

وشارك قاربان من البحرية الملكية البريطانية في عملية الإنقاذ، بحسب السلطات البريطانية.

وحاول نحو 500 شخص، معظمهم خلال الشهرين الأخيرين من 2018، عبور القنال إلى بريطانيا، مقارنة مع 13 محاولة فقط في 2017.

ويحاول مهاجرون متحدرون من إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوصول إلى بريطانيا من فرنسا، غالبيتهم عبر الاختباء في شاحنات أو قطارات.