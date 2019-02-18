فتح رداً على وزير خارجية قطر: كيف لنا تصديقك؟!

أبدى محمد اللحام، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، استغرابه من تجفيف الحكومة الأميركية وحكومة الاحتلال المصادر المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية، في الوقت الذي تصل فيه ملايين الدولارات القطرية بحراسة الدبابات الإسرائيلية إلى حماس، على حد قول اللحام.

وتساءل اللحام في مقابلة مع "العربية" مساء الأحد رداً على تصريحات وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، التي قال فيها إن بلاده تدعم السلطة الفلسطينية، "كيف نصدق ذلك؟".

وأضاف: "لم نعد نصدق كل التصريحات التي تصدر عن الساسة في #قطر ، فلقد كانت أول دولة عربية تعترف بالاحتلال الإسرائيلي، وتفتح له قنصلية في الدوحة."

كما اعتبر أن الدوحة ذهبت بعيداً في التدخل بالصراعات الفلسطينية من أجل كسب رضا الإدارة الأميركية، بحسب تعبيره.

إلى ذلك، أكد اللحام أن قطر تسعى إلى تدعيم الانقسام الفلسطيني وسلخ غزة عن بقية الأراضي الفلسطينية، متسائلاً "كيف نفسر وصول ملايين الدولارات عبر دبابات إسرائيلية من السفير القطري إلى حركة #حماس في غزة؟!"

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وختم قائلاً: "ويأتي أحد ليقول لا ندعم حركة حماس ونتعامل مع السلطة الفلسطينية، (في إشارة لوزير الخارجية القطري)، هذا غير مستساغ للعقل"!

وكان محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قال الأحد إن الدوحة تتعامل مع السلطة الفلسطينية، وإنها لا تمول حركة حماس وإنما تساعد الفلسطينيين.

وأضاف: "لدينا علاقات جيدة مع كل الفلسطينيين، والممثل الشرعي للفلسطينيين هو السلطة الفلسطينية.. علاقتنا متينة معها، وسنواصل مساعدتها ودعمها..".