أميركا: لن يتم فرض أي حلول خارجية على السودان

أعلن المساعد الخاص للرئيس الأميركي وكبير المستشارين لإفريقيا بمجلس الأمن القومي، سيريل سارتر، الاثنين، عدم فرض أي حلول من الخارج على السودان.

وقال سارتر، في تصريحات صحافية، عقب لقائه مساعد الرئيس السوداني، فيصل حسن إبراهيم، إن السودان يمر بتطورات ومرحلة انتقالية، لكنه شدَّد على ضرورة احترام الحكومة السودانية حق المواطنين في التعبير السلمي عن أنفسهم، والطلب في ذات الوقت من الجانب الآخر الالتزام بالسلمية ذاتها.

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وأضاف: "بمزيد من الصبر ستتمكن الحكومة من إيجاد حل سياسي، ولن يتم فرض أي حلول من الخارج على السودان".

من جهته، أكد فيصل حسن إبراهيم، التزام السودان بالحوار مع الولايات المتحدة في كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ووصل المساعد الخاص للرئيس الأميركي وكبير المستشارين لإفريقيا بمجلس الأمن القومي، برفقة مدير دائرة إفريقيا بمجلس الأمن القومي الأميركي دارين سيرايل، الأحد، إلى الخرطوم في زيارة رسمية تستغرق يومين.