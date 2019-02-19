باكستان تطلب مساعدة أممية لتخفيف حدة التوتر مع الهند

استدعت باكستان سفيرها من الهند وطلبت مساعدة الأمم المتحدة في تخفيف حدة التوتر ونزع فتيله مع نيودلهي بعد الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي في قطاع كشمير المتنازع عليه والذي أودى بحياة ما لا يقل عن 40 جنديا هنديا.

تصاعدت التوترات بين الجارتين النوويتين المسلحتين بعد الهجوم الذي صدم فيه مسلح شاحنة محملة بالمتفجرات بحافلة شبه عسكرية يوم الخميس الماضي.

كان هذا أسوأ هجوم ضد قوات الحكومة الهندية في تاريخ كشمير.

قتل أربعة جنود هنود وثلاثة يشتبه في أنهم مسلحون ومسؤول بالشرطة ومدني أمس الاثنين بينما كان الجنود الهنود يبحثون عن مسلحين.

وألقت نيودلهي باللائمة على إسلام آباد، وحذرت من "رد صادم". وأدانت باكستان الهجوم كما حذرت الهند من ربطها بالهجوم دون إجراء تحقيق.

ووفقا لبيان اليوم الثلاثاء، بعث وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي برسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس زاعما أن "لأسباب داخلية عمدت الهند إلى تصعيد خطابها العدائي ضد باكستان وخلقت بيئة متوترة."

كما طلب من السفير الباكستاني سهيل محمود أمس الاثنين العودة من الهند بعد أن استدعت نيودلهي مبعوثها الخاص من إسلام آباد.

"من الضروري للغاية أن ألفت انتباهكم إلى سبب تدهور الوضع الأمني في منطقتنا هو تهديدات الهند المستمرة باستخدام القوة ضد باكستان"، وفقا لقريشي.

لم تعلق وزارة الشؤون الخارجية الهندية على خطاب باكستان إلى الأمم المتحدة.

وتسيطر كل من الهند وباكستان على شطر من كشمير وخاضتا حربين من حروبهما الثلاث بسبب الإقليم.

تطالب كل من الهند وباكستان بالإقليم كاملا. ويقاتل متمردون الحكم الهندي منذ 1989.

يدعم معظم سكان كشمير مطلب المتمردين بأن توحد الأراضي إما تحت الحكم الباكستاني أو كدولة مستقلة، بينما يشاركون أيضا في احتجاجات مدنية في الشوارع ضد الحكم الهندي.

وقتل حوالي 70 ألف شخص خلال الانتفاضة وحملة القمع التي تنفذها الهند.