بنغلادش ترفض تجنيس داعشية سُحبت منها الجنسية البريطانية

ذكرت وزارة خارجية بنغلادش، الأربعاء، أن الشابة البريطانية التي انضمت إلى تنظيم داعش في سوريا لا يحق لها الحصول على الجنسية البنغالية، بعدما قررت الحكومة البريطانية إسقاط الجنسية عنها.

والثلاثاء، قررت السلطات في لندن سحب الجنسية من شميمة بيغوم التي توجهت إلى سوريا عام 2015 وتريد الآن العودة إلى بريطانيا بعدما أنجبت طفلا في مخيم للاجئين في سوريا الأسبوع الماضي.

موضوع يهمك أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، أنه أمر بمنع عودة الداعشية هدى مثنّى إلى الولايات المتحدة، في حين أكد... ترمب يأمر بمنع عودة الداعشية هدى مثنّى من سوريا لأميركا أميركا

وتعتقد وزارة الداخلية البريطانية أنه يحق لبيغوم المطالبة بجنسية بنغلادش، الأمر الذي يرفضه البلد الواقع في جنوب آسيا.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية في دكا أن "بنغلادش تؤكد أن شميمة بيغوم ليست مواطنة بنغالية. وهي مواطنة بريطانية بالمولد، ولم تقدم مطلقاً طلباً لبنغلادش يقضي بأن تحمل جنسية مزدوجة".

وأضافت: "كما يمكن الإشارة إلى أنها لم تقم بزيارة بنغلادش رغم ارتباطها العائلي، وبالتالي ليس وارداً السماح لها بدخول بنغلادش".

وكان تسنيم اكونجي وهو محامٍ من عائلة بيغوم قال في وقت سابق إن الفتاة من مواليد بريطانيا ولم يكن لديها جواز سفر بنغالي.

وغادرت شاميما بيجوم (19 عاما) بريطانيا للانضمام إلى داعش عندما كان عمرها 15 عاما، لكنها تريد الآن العودة إلى بريطانيا التي سحبت جنسيتها لأسباب أمنية.