طائرة درون تعطل الرحلات في مطار دبلن الأيرلندي

علقت الرحلات من وإلى مطار دبلن في إيرلندا لفترة موجزة بعد رصد طائرة بدون طيار تحلق فوق المطار.

وقال المطار إنه علق الرحلات "لدواعي السلامة" بعد "مشاهدة مؤكدة" صباح الخميس لطائرة بدون طيار. واستؤنفت الرحلات بعدها بوقت قصير.

وأضاف المطار أن "سلامة وأمن العملاء أولويتنا الرئيسية في كل الأوقات."

وأصبحت شعبية الطائرات غير المأهولة تمثل خطورة متنامية على الطيران.

فقد علق أكثر من مائة ألف مسافر أو أجلت رحلاتهم قبل عيد الميلاد بعد رؤية طائرة بدون طيار قرب مطار غاتويك في لندن، ثاني أكثر مطارات بريطانيا ازدحاما.