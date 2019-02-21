كيماويات داخل مبنى سكني.. عشرات القتلى بحريق في بنغلادش

لقي 69 شخصاً على الأقل مصرعهم في حريق اندلع ليل الأربعاء في مبنى سكني في دكا يُستخدم كذلك مخزناً لمواد كيميائية، بحسب ما أعلنت السلطات البنغالية.

وقال رئيس جهاز الإطفاء الوطني علي أحمد إن حصيلة القتلى ليست نهائية و"عدد القتلى مرشّح للارتفاع".

وأضاف أن الحريق الذي اندلع في حي "شوق بازار" الواقع في دكا القديمة سببه على الأرجح اسطوانة غازK وقد انتشر بسرعة في المبنى بسبب المواد سريعة الاشتعال المخزّنة فيه.

وأوضح رئيس جهاز الإطفاء أن ألسنة اللهب سرعان ما امتدّت إلى أربعة مبان مجاورة، تستخدم أيضاً لتخزين مواد كيميائية سريعة الاشتعال.

وقال "كان هناك اختناق مروري عندما اندلع الحريق. لذلك لم يستطع الناس الهرب"، لا سيما أن الشوارع ضيقة للغاية في هذا الجزء من العاصمة والمباني ملتصقة ببعضها بعضا.

من جهته قال مسؤول آخر في جهاز الإطفاء للصحافيين إن الحريق الذي اندلع قرابة الساعة 22,40 (16,40 بتوقيت غرينتش) جرى "حصره" لكن لم يخمد بعد على الرّغم من أن أكثر من 200 من رجال الإطفاء يعملون على إخماده.

وأوضح المسؤول أن إخماد الحريق "سيستغرق وقتاً. هذا ليس مثل أي حريق آخر"، مشيراً إلى أنّ الصعوبة في إخماد الحريق ناجمة عن الكيماويات "السريعة الاشتعال" المخزنة هناك.

من ناحيته قال مسؤول في مستشفى كلية الطب في دكا إنّ الحريق أسفر أيضاً عن إصابة 45 شخصاً على الأقلّ بجروح، من بينهم أربعة حالتهم حرجة للغاية.

وفي 2010 اندلع حريق في مبنى قديم في دكا كان يستخدم أيضاً لتخزين مواد كيميائية ما أسفر عن مقتل أكثر من 120 شخصاً، في واحدة من أسوأ مآسي الحرائق في العاصمة البنغالية.