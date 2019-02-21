ميونيخ.. قتيلان بإطلاق نار أحدهما المنفّذ

أطلق رجل النار في مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، ما أدى لمقتل شخص.

وذكرت مجلة فوكس الألمانية نقلاً عن الشرطة، أن شخصين قتلا في إطلاق النار في ميونيخ، أحدهما المنفذ.

وكتبت الشرطة على تويتر "سيطرنا على الوضع. لا يوجد خطر في الوقت الراهن" .

وكانت شرطة ميونيخ، المدينة الواقعة جنوب ألمانيا، كتبت على تويتر أنه تم "نشر عدد كبير من قوات الأمن في المدينة"، قبل أن تتم السيطرة على الوضع.

لاحقاً، قال متحدث باسم الشرطة الألمانية الخميس إنه لا توجد أي مؤشرات على وجود دوافع إرهابية وراء إطلاق نار وقع في مدينة ميونيخ بجنوب البلاد وأسفر عن مقتل شخصين.

وأضاف المتحدث سفين مولر أن القتيلين رجلان وأن أحدهما أطلق الأعيرة النارية، ولا يوجد ما يشير إلى إصابة أحد آخر بأذى.

وألمانيا في حالة تأهب قصوى منذ ديسمبر 2016، عندما استولى طالب لجوء تونسي على صلات بإرهابيين على شاحنة وقتل سائقها ثم اقتحم بها سوقا مزدحمة في برلين، حيث قتل 11 شخصاً وأصاب العشرات.