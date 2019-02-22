فرنسا: مقتل يحيى أبو الهمام القيادي في القاعدة

أعلنت القوات الفرنسية الموجودة في منطقة الساحل الإفريقي أنها تمكنت، أمس الخميس، من قتل الجزائري جمال عكاشة المعروف بـ"يحيى أبو الهمام"، أمير إمارة الصحراء في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

وأعلن مقتل أبو الهمام من طرف وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بيرلي، وقالت إنه جاء على يد القوات الفرنسية في الساحل "برخان".

ويعد يحيى أبو الهمام واحداً من أبرز القيادات في الجماعات المسلحة، وينتمي للجيل الأول من القيادات الجزائرية التي دخلت منطقة الصحراء الكبرى في تسعينيات القرن الماضي.

وقبل عامين تحالف أبو الهمام مع بقية القيادات الإرهابية في المنطقة من أجل تشكيل جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، التي توصف اليوم بأنها التنظيم الإسلامي المسلح الأكثر قوة في منطقة الساحل.