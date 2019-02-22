مذكرات توقيف بحق 300 عسكري بتهمة صلتهم بغولن

أصدرت السلطات التركية الجمعة مذكرات توقيف في حق حوالي 300 عسكري يشتبه بأنهم على صلة بالداعية فتح الله #غولن، العدو اللدود لأنقرة التي تطارد أنصاره منذ محاولة الانقلاب في 2016، كما أعلنت النيابة العامة في اسطنبول.

وتستهدف مذكرات التوقيف بالإجمال 295 عسكريا في الخدمة الفعلية، نصفهم في سلاح البر، كما أوضحت النيابة العامة في بيان، مشيرة إلى أن ضابطين برتبة كولونيل هما بين المشتبه بهم. ولم يُعرف على الفور عدد العسكريين الموقوفين.

ويشتبه بأن هؤلاء أعضاء في جماعة الداعية غولن (70 عاما) الذي يعيش في الولايات المتحدة منذ حوالي عشرين عاما، وتتهمه الحكومة التركية بالوقوف وراء محاولة انقلاب في تموز/يوليو 2016.

ويتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الداعية غولن، الحليف السابق، بأنه طلب من أنصاره التسلل إلى المؤسسات، من الجيش إلى المدارس، مرورا بالمحاكم ووسائل الإعلام، لإقامة "دولة موازية".

وينفي غولن أي علاقة بالانقلاب الفاشل ويؤكد أنه يرأس شبكة سلمية من المنظمات غير الحكومية والمدارس.

وبعد الانقلاب الفاشل، بدأت السلطات التركية عمليات تطهير غير مسبوقة في تاريخ البلاد الحديث. فقد اعتُقل حوالي 55 ألف شخص وأقيل أكثر من 140 ألفا أو أوقفوا عن أعمالهم.

وبعد أكثر من سنتين ونصف على الانقلاب، تتواصل التوقيفات بوتيرة محمومة تشمل مئات الأشخاص كل أسبوع.

وتنتقد منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان باستمرار عمليات التطهير هذه التي لا تُقتصر على الأنصار المفترضين لغولن، بل تشمل أيضا الأوساط المقربة من الأكراد ووسائل الإعلام التي توجه انتقادات.