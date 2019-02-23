السترات الصفراء مجدداً.. و"تسونامي أصفر" في باريس

ينظم محتجو "السترات الصفراء" تظاهرات جديدة في باريس ومدن أخرى للسبت الخامس عشر من تحركهم، على أمل الحد من التراجع الذي تشهده تعبئتهم منذ شهر.

وكان 41 ألف شخص تظاهروا في فرنسا، السبت الماضي، مقابل 282 ألفا في 17 تشرين الثاني/نوفمبر أول يوم للتحركات الاحتجاجية الاجتماعية غير المسبوقة.

وفي باريس، أعلن عن خمس تظاهرات، ثلاث منها بشكل تجمعات، حسبما ورد في بيان للشرطة.

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"تسونامي أصفر"

أما المسيرتان الأخريان اللتان سميتا على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي "تسونامي أصفر" و"كلنا في الشانزيليزيه لا نتراجع عن شيء"، فستنطلقان من قوس النصر عند الساعة 12,00 و13,00 على التوالي، وتنتهيان عند الساعة 17,00 في ساحة تروكاديرو.

وستعبر المسيرات جادة الشانزليزيه وحي الأوبرا وتلتف حول متحف اللوفر وتتوقف أمام مقر "حركة شركات فرنسا" (ميديف) ثم تواصل طريقها إلى ساحة تروكاديرو.

وعلى موقع فيسبوك، أعلن أربعة آلاف شخص مساء الجمعة مشاركتهم في هذه التجمعات. وقال أكثر من 18 ألفا آخرين إنهم "مهتمون"، لكن هذه الأرقام لا تسمح بالتكهن بحجم التعبئة.

وتفيد أرقام السلطات الفرنسية أن خمسة آلاف من أعضاء "السترات الصفراء" نزلوا إلى الشوارع السبت الماضي.