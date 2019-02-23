فيتنام تعلن رسمياً عن ضيفها.. "كيم في هانوي خلال أيام"

أعلنت وزارة الخارجية الفيتنامية، اليوم السبت، أن زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون سيقوم بزيارة رسمية للبلاد "خلال أيام"، وذلك فيما يستعد البلد الآسيوي لاستضافة قمة كيم مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب هذا الأسبوع في العاصمة هانوي.

وجاء في بيان للوزارة أن كيم سيزور فيتنام تلبية لدعوة من نجوين بو ترونغ رئيس البلاد، والأمين العام للحزب الشيوعي الحاكم. ولم يورد البيان مزيدا من التفاصيل.

يذكر أن قمة ترمب وكيم ستعقد يومي 27 و28 فبراير، وتأتي عقب الاجتماع التاريخي للزعيمين في سنغافورة في يونيو 2018.

وأعلنت فيتنام أنها ستحظر المرور على طريق من المتوقع أن يسلكه كيم ليصل إلى هانوي قادماً من محطة للقطارات على الحدود الصينية.

لكن مصدرا على اطلاع مباشر بالأمر قال لرويترز، إن فيتنام تعد أيضاً خطة لاستقبال كيم في حال وصوله جواً إليها.