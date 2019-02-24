إسرائيل تعتقل رئيس مجلس الأوقاف الأعلى في القدس

أطلقت الشرطة الإسرائيلية، الأحد، سراح رئيس مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب بعد توقيفه لساعات إثر توتر حول باحة المسجد الأقصى.

وقال الشيخ سلهب بعد إطلاق سراحه إنّ "الاعتقال لن يضيرنا، وسنمضي قدما في الحفاظ على المسجد الأقصى بكل مساحته ومرافقه"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وكانت الشرطة الإسرائيلية، أعلنت الأحد، توقيف سلهب. وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اعتقال رئيس مجلس الأوقاف التابع لوزارة الأوقاف الأردنية، وناجح بكيرات نائب مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

ودانت وزارة الأوقاف الأردنية في بيان، توقيف سلهب وبكيرات، معتبرةً أنه "تصعيد خطير" يندرج في إطار "سياسة قوات الاحتلال للضغط على العاملين في أوقاف القدس وإضعاف الدور الذي يقومون به في حماية المسجد الأقصى".

وكانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت، الجمعة، أنها أوقفت 60 شخصا. وصرح الناطق باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد لوكالة "فرانس برس"، أنه تم الإفراج عن عدد من هؤلاء الموقوفين "لكنهم منعوا من الاقتراب" من باحة الأقصى.

واندلعت الصدامات خلال الأسبوع الجاري بعدما وضعت السلطات الإسرائيلية قفلا على باب يتيح الوصول إلى مكاتب.

موضوع يهمك استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي ، اليوم الأحد، الرئيس الفلسطيني محمود عباس #أبو_مازن في مدينة شرم الشيخ على هامش... السيسي يستقبل أبو مازن: تنسيق مصري فلسطيني لدفع السلام مصر

وقال عدنان الحسيني، وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية لوكالة "رويترز"، إن "اعتقال الشيخ عبد العظيم سلهب رئيس مجلس الأوقاف ستكون له تداعياته لما يمثله". وأضاف: "يبدو أنه لم يرق لإسرائيل ما جرى يوم الجمعة من افتتاح مصلى باب الرحمة، حيث تم افتتاحه رغم أن العملية جرت بهدوء تام".

ونقلت "وفا" عن ناجح بكيرات بعد إطلاق سراحه قوله إن "محققي الاحتلال سألوا عن مصير المبنى، ونحن أكّدنا أن هذا القرار من صلاحية الأوقاف الإسلامية التي ربّما تفتحه".

وأفادت "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" بأن شرطة الاحتلال سلمت الشيخ سلهب ونائب مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس ناجح بكيرات قرارات إبعاد إدارية عن المسجد الأقصى لمدة سبعة أيام، إلا أنه لم يرد تعليق من الشرطة الإسرائيلية بشأن ما إذا كانت أصدرت مثل هذا القرار.

وأوضح محامي الهيئة محمد محمود أن "شرطة الاحتلال أخذت قرارا استباقيا بشأن إبعادهما قبل عرضهما خلال ساعات اليوم على محكمة الاحتلال".

وقال ميكي روزنفيلد، المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية لـ"رويترز"، إنه تم اعتقال سلهب وشخص آخر صباح اليوم الأحد بعد يومين من الواقعة لخرقهما قرار حظر فتح مصلى باب الرحمة، وإنهما محتجزان لاستجوابهما.

من جهتها، قالت وزارة الأوقاف الأردنية في بيان لها، إن "اعتقال قوات الاحتلال لفضيلة الشيخ عبد العظيم سلهب رئيس مجلس أوقاف القدس التابع لوزارة الأوقاف الأردنية، وإصدار مذكرة جلب بحق فضيلة مدير عام أوقاف القدس الشيخ عزام الخطيب، واعتقال نائب المدير العام لأوقاف القدس الشيخ ناجح بكيرات يعتبر تصعيدا خطيرا وغير مقبول على الإطلاق ومساسا بالدور الأردني في رعاية المقدسات في القدس الشريف".

وأضافت الوزارة في بيانها: "هذه الممارسات من سلطات الاحتلال لن تزيدنا والعاملين في أوقاف القدس إلا مزيدا من الإصرار على القيام بواجبنا تجاه الأقصى المبارك".

بدوره، ندد صائب عريقات، وهو من كبار مساعدي الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، بالاعتقال وطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين.